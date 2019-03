Melissa (38) werd als kind misbruikt: ‘Ik was niet bezig met leven, maar overleven’

Ze lijkt de rust zelve, een zachte glimlach ligt op haar gezicht terwijl Melissa van der Meer van haar thee nipt. Je zou niet denken dat deze vrouw niet zo lang geleden een studiegenoot verrot schold tijdens haar opleiding dans- en bewegingstherapie. ,,Ik dacht dat ik eroverheen was. Niet dus. Toen ik de confrontatie aanging met een studiegenoot die mijn opa speelde, kwam alles los.”



Jarenlang misbruikte hij Van der Meer. Van haar achtste tot haar elfde had ze maar één vriend: haar opa. Hij nam haar mee naar het zwembad, droogde haar af als ze gedoucht had en volgde haar uiteindelijke tot in de slaapkamer. ,,Ik vond het verschrikkelijk, maar kon er niks tegen beginnen. Hij maakte heel goed duidelijk dat ik hem kwijt zou zijn als ik iets zou vertellen.”



,,Naarmate je ouder wordt, verzin je dingen om eronderuit te komen. Ik rende dan hard naar het toilet en deed de deur op slot, zodat hij niet kwam om me af te vegen. Het was mijn stiefmoeder die het eerst vermoedens kreeg, toen haalden mijn ouders me af en toe weg bij mijn grootvader en bekeek mijn vader de reactie. Uiteindelijk ontplofte de bom op het verjaardagsfeest van mijn grootmoeder – die trouwens wist wat er aan de hand was. Opa wilde dat ik op zijn schoot bleef zitten, maar ik wilde spelen. Toen zei mijn vader dat hij met z’n handen van me af moest blijven.”