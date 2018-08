Messi’s op leeftijd sjokken naar de goal tijdens Walking Football

Stadspromotor Nog meer jazz in Den Haag

11 augustus Menno Doorschodt is een ras-Hagenees die graag iets voor zijn stad wil doen. Met die instelling verbond hij zich twaalf jaar geleden aan Jazz in de Gracht en met die kennis en ervaring is hij nu ook de man achter de concertreeks Jazz aan Zee in Scheveningen. Als het aan hem ligt, krijgt Den Haag in de zomer een volksfestival à la de Gentse Feesten.