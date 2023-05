Met dit systeem liggen ook platte daken van bedrijfspanden straks vol met zonnepanelen

Mark Rutte in stokoude Saab vol vogelpoep naar afspraak: ‘Hij is niet van de luxe’

Waar andere wereldleiders zich steevast vervoeren in dikke bolides of zelfs private jets, pakt Mark Rutte graag de fiets, de benenwagen of komt hij, zoals deze week, aanrijden in zijn door vogels ondergepoepte, stokoude Saab. ‘Hij is niet zo van de luxe'.