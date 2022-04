Met één stem verschil haalt omstreden plan rondom ‘kavelgate’ het toch: kopers mogen nog niet bouwen

Let op: laat je hond niet in auto achter als zon schijnt want tempera­tuur loopt heel snel op

Het lijkt zo voor de hand liggend, maar toch zijn er nog heel wat baasjes die hun viervoeter in de auto achter laten als de zon schijnt. Met temperaturen die vandaag richting de 20 graden gaan, is het in een afgesloten voertuig binnen 30 minuten al 40 graden en dat is levensgevaarlijk.

23 april