Met je buren gas besparen: ‘Zelfs op kringverjaardagen wordt de stand van zaken doorgesproken’

Islamiti­sche school Westland voorspelt tekort aan lokalen

In de zomervakantie maakt geroezemoes doorgaans plaats voor een diepe rust in de Westlandse schoolgebouwen. De Savornin Lohmanlaan in Naaldwijk vormt de komende weken echter een uitzondering op deze regel. In recordtempo wordt een deel van de openbare Daltonschool gereed gemaakt voor de start van de islamitische basisschool Yunus Emre, ,,We hebben er zin in en zijn er helemaal klaar voor.”

