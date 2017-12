Met kerst koken voor kinderen? 'Ga niet te lang in de keuken staan'

Moordverdachte uit Maasland ook met kerst in de cel

10:29 Maurice R. uit Maasland zit ook met de kerst in de cel. De rechtbank stelde gisteren dat de verdenking dat hij zijn vrouw om het leven heeft gebracht, zo ernstig is dat hij achter de tralies moet blijven. Zijn advocaat had om vrijlating gevraagd tot de inhoudelijke behandeling van de zaak, op zijn vroegst in maart.