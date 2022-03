Midden-Delfland geeft wonen en zorg flinke impuls met nieuwe overeenkomst

Eind in zicht in van legendarische supermarktstrijd in Den Hoorn

Thuis wonen

Het is de bedoeling dat ouderen met deze aanpak langer zelfstandig thuis kunnen wonen. ,,We onderzoeken samen met alle betrokken partijen vernieuwende woonzorgzorgvormen. Daarnaast werken we samen op het gebied van zorg en welzijn. We willen zorgen voor het behoud van voldoende goede zorgmedewerkers. En we streven ernaar om wachtlijsten voor verpleeghuiszorg en ketenzorg in te korten.”