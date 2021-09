Midden-Delfland heeft magische werking op Van Bijsterveldt: ‘Het is de natuurlijke airco van omliggende steden’

Wie denkt dat de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt zich alleen maar bezighoudt met het managen van de Prinsenstad, heeft het goed mis. Ja, ze stapt weleens om 02.00 uur ’s nachts op de fiets om te vragen of het wat zachter mag bij een studentenfeestje verderop in de buurt. ,,Dan doen ze de deur open en kijken ze je stomverbaasd aan: ‘maar ik heb hem toch al zachter gezet?’ Doe het raam dan ook maar even dicht jongens, zeg ik dan.”



Ook vergadert ze dag in dag uit op de antieke met blauw fluweel beklede stoelen in het stadhuis op de Markt. Gewoon met de schoenen uit en het raam wagenwijd open, want het geluid van de marktkooplui vindt ze eigenlijk wel gezellig zo op de achtergrond. ,,Het gebied hier omheen heeft ook mijn zorg”, begint ze met een twinkeling in haar ogen.