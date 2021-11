Midden-Delfland houdt poot stijf; tegen uitbreiding Rotterdam The Hague-Airport

Rotterdam Airport Rotterdam The Hague Airport: Proeftuin voor innovatie in de luchtvaart

Innoveren gaat niet van vandaag op morgen. Om vooruit te komen zijn nieuwe invalshoeken en frisse ideeën nodig. De luchtvaartsector moet de ecologische voetafdruk verkleinen, zodat vliegreizen ook in de toekomst mogelijk blijven. Rotterdam The Hague Airport (RTHA) zet zich daarom in als proeftuin voor innovatie in de luchtvaart.