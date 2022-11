Midden-Delfland in spanning voor beslissing over vluchtelingenopvang

In Midden-Delfland neemt de spanning toe over de raadsvergadering, waarin vanavond wordt beslist over het houden van een onderzoek naar de opvang van ongeveer 225 vluchtelingen in de groene buffergemeente. Als de volksvertegenwoordigers akkoord gaan, is de komst van een dergelijk centrum volgens politieke insiders vrijwel onafwendbaar. De raad is verdeeld over het voorstel.