Mies wordt 104 jaar en leest nog steeds het AD: ‘Maar die letters worden wel steeds kleiner’

Delft kan azc nog niet uitbreiden en langer openhouden: nu geen plek voor 200 extra vluchtelin­gen

Het stadsbestuur van Delft kan nog even niet bovenop de 220 opgevangen vluchtelingen nog eens 200 extra asielzoekers onderdak bieden aan het Manderspark in Delft. Ook is nog niet besloten of Delft het azc op de TU-campus de komende vijf jaar open kan houden.

3 februari