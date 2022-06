Mijn Partij buitenspel gezet bij collegevorming Midden-Delfland

Mid­den-Delfland is terug bij af en moet heel lang wachten op nieuw bestuur

De formatie in Midden-Delfland dreigt een gebed zonder einde te worden. Ruim twee maanden na de verkiezingen is er geen enkel zicht op de vorming van een nieuw college, nadat de onderhandelingen tussen Mijn Partij, CDA en VVD zijn vastgelopen. Ed Roeling van Mijn Partij is gevraagd een list te verzinnen, maar het vertrouwen in deze winnaar van de verkiezingen is bij andere partijen bepaald niet groot.

24 mei