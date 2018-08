Militair (30) opgepakt na dodelijk ongeval met motorrijder in Delft

Agent aangeval­len door zwalkende man in Den Hoorn bij A4

20:48 Een politieagent in burger is op zaterdag 4 augustus aangevallen door een agressieve man die over de Woudseweg in Den Hoorn zwalkte. Er werd gedreigd met vermoedelijk een steekwapen. De politie is op zoek naar de man en doet vandaag een getuigenoproep in opsporingsprogramma Team West.