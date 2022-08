Minder bezoekers voor Chamber Music Festival door maatregelen tegen corona-angst

Het Delft Chamber Music Festival heeft dit jaar 7700 bezoekers getrokken. Zondagavond was het slotconcert van het evenement met klassieke muziek. Het aantal ligt lager dan vorige edities, omdat de organisatie bij grote concerten vanwege corona-angst onder bezoekers minder kaarten in de verkoop heeft gedaan.

Het Delft Chamber Music Festival kon door de coronamaatregelen in 2020 en 2021 maar in beperkte mate gehouden worden. Dit jaar was het muzikale evenement daarom weer ‘als vanouds’. 7700 bezoekers wisten de concerten te vinden. Dat is minder dan in 2019, toen er 8650 kaarten werden verkocht.

Angstiger

Volgens de organisatie zijn er minder kaarten in de verkoop gegaan bij de grote concerten in de Van der Mandelezaal in museum Prinsenhof. ,,Normaal kunnen er 400 mensen in die zaal, maar we kregen van tevoren al veel vragen van toekomstige bezoekers over hoe we het dit jaar zouden doen, met doorstroming en desinfectiepalen. Vooral het oudere publiek was wat angstiger vanwege corona. Daarom hebben we proactief besloten om daar 300 stoelen neer te zetten”, zegt woordvoerder Robin Theel.

Hoewel de organisatie daarmee een financiële aderlating moest doen, is de nieuwe opstelling in de Van der Mandelezaal wel goed bevallen. ,,Hoe we het volgend jaar gaan doen, moeten we nog evalueren.”

