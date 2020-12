Mindful eten met kerst: ‘Die extra nieuwjaarskilo’s zijn echt niet nodig’

golfbrekers Bij deze ‘speeltuin voor volwasse­nen’ kunnen nu ook kinderen spelen

7 december Bedrijfsuitjes en vrijgezellenfeesten zijn er niet of nauwelijks en daarom richt De Tuinderij zich de komende tijd vooral op kinderfeestjes. De evenementenlocatie in De Lier heeft daar in de kassen alle ruimte en activiteiten voor. ,,Wij denken vooral in mogelijkheden en niet in beperkingen’', zegt Rick van Mil van De Tuinderij. Wij spraken hem voor de rubriek Golfbrekers.