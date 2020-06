Minipenthouse van Mick heeft alles: ‘Veel levendiger dan dat wordt het niet’

Binnenstad van Delft als keramisch kunstwerk

28 juni De binnenstad van Delft is een groot, opvallend kunstwerk rijker. In de Papenstraat is vrijdagmiddag de ‘Keramieken Kaart Delft’ onthuld: een plattegrond van Delft uit de 17de eeuw over een oppervlakte van 15 vierkante meter.