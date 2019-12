Mirte (31) strijdt tegen voedselverspilling en wordt blij van paprika met een deukje: ‘Echt, over tien jaar is alles anders’

Het is een bizarre en tegelijk hilarische aanblik, de dag voor kerst. In een uitpuilende supermarkt in de Voorhof vechten zwaar gestreste klanten letterlijk om de laatste varkenshaas. Winkelwagens botsen tegen achillespezen en winkelpersoneel werkt zich wanhopig in het zweet om de enorme honger van de graaiende Delftenaren te kunnen stillen. Gadegeslagen door beveiligers, die her en der tussen de schappen beginnende consumentenbrandjes moeten blussen. Alsof er vier uur vliegen hier vandaan geen straatarme ouderen een wisse vriesdood tegemoet gaan.