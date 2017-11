Misdrijf niet uitgesloten na dood door explosie

Forensisch experts hebben gister onderzoek verricht in de betreffende woning. Naar aanleiding van sporenonderzoek concludeerden zij gisteravond laat dat er geen sprake is geweest van een gasexplosie. Hier werd eerder vanuit gegaan nadat er door de brandweer in de woning gas gemeten was.



Een woordvoerder van de politie meldt dat momenteel onderzocht wordt wat de oorzaak van de explosie dan wel is geweest. Een misdrijf wordt hierbij niet uitgesloten. Om de onderste steen boven te krijgen, wordt een extra buurtonderzoek verricht. Hierbij wordt de hulp van omwonenden ingeschakeld.



De aanwezigheid van een tweede monteur kan door de politie niet bevestigd worden. Buurtbewoners zouden een tweede werknemer gezien hebben, die wellicht zou zijn weggerend. Een woordvoerder van de politie laat weten dat van deze tweede monteur mogelijk helemaal geen sprake is.