Misdrijf niet uitgesloten na dood door explosie

'Lichtjes voor Delft' geeft herdenken extra lading

2 november Afscheid nemen van dierbaren doet altijd pijn. Een (te vroeg) overleden kind, een oma, een vriend, de leegte die een overledene achterlaat is vaak maar moeilijk weer in te vullen. Op zoek naar troost en nieuwe zingeving branden veel mensen geregeld een kaarsje voor hun overleden dierbare. Op zondag 5 november kan dit vanaf 14.00 uur in georganiseerd verband tijdens Lichtjes voor Delft op de Markt.