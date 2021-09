‘Mister Rijswijk’ Björn Lugthart voorgedragen als nieuwe burgemeester van Pijnacker-Nootdorp

,,Lugthart kenmerkt zich als een energieke, innemende en samenbindende persoonlijkheid”, aldus de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. ,,Hij is toegankelijk en daadkrachtig en past daarmee – zowel qua mens als qua ervaring – uitstekend in het profiel dat de gemeenteraad in mei heeft vastgesteld.”

Lugthart is geboren in Voorburg en woont in Rijswijk. Hij startte zijn politieke carrière in 2010 als gemeenteraadslid in Rijswijk en werkte tot 2014 als manager in de zakelijke dienstverlening. Sinds 2014 wethouder en locoburgemeester van de gemeente Rijswijk.