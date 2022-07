Mobiel toezicht in Delftse Hout stopt vanwege geldgebrek

De pilot ging in mei 2021 in en duurde een jaar. De beëindiging van de samenwerking is min of meer noodgedwongen, want het blijkt voor de verenigingen te duur om deel te nemen aan het project. ‘Met te weinig deelnemers is een dergelijk project niet rendabel’, zo legt de ondernemersvereniging uit in haar nieuwsbrief.

De Delftse Hout staat bekend als een druk recreatiegebied waar zo nu en dan ook incidenten plaatsvinden. Vooral in de zomermaanden kan het er heel druk zijn. De ondernemersvereniging bekijkt wel de komende maanden of het toezicht het afgelopen jaar het verschil heeft gemaakt in het aantal incidenten.

Slimmere verlichting

Ook wordt onderzocht of de slimmere verlichting van de studenten van de TU Delft die mochten deelnemen aan de finale van de Light Challenge 2022 op de Floriade in Almere maar daar niet in de prijzen vielen, neer te zetten in de Delftse Hout. De ondernemersvereniging wil zien of dit in de praktijk naar behoren werkt. Als dat zo is, zou het wellicht kunnen worden uitgebreid.

