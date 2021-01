Moeder Angelique (28) zwerft op straat sinds haar vriend overleed: ‘Ik wil weer een normaal leven, mét mijn kinderen erbij’

Wat gebeurde er de afgelopen tien jaar in Pijnacker? Historisch Informatie Punt viert jubileum met boekje

13 januari Liefhebbers van lokale geschiedenis komen in de bibliotheek in Pijnacker al tien jaar aan hun trekken. In het Historisch Informatie Punt (HIP) van bibliotheek Oostland wordt in wisselende exposities in tekst en beeld aandacht besteed aan zeer diverse aspecten van het plaatselijke sociale leven. Het werk van de vrijwilligers is nu vastgelegd in een jubileumboekje, waarin de activiteiten van de afgelopen jaren op een rij zijn gezet.