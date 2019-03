Moeder, dochter en gynaecologe herenigd: ‘Deze vrouw redde ons leven’

28 mei 1966, een 22-jarige vrouw ligt onophoudelijk te bloeden in een ziekenhuisbed van de Emma-kliniek. Gynaecologe Gezina van der Wal is net bij haar geweest om met een tang haar baarmoeder te draaien, omdat het kind verkeerd ligt in de buik van de jonge moeder. Nu loopt de arts door de Albert Heijn en overvalt een onheilspellend gevoel haar. Ze keert onmiddellijk terug naar het ziekenhuis en treft de vrouw in doodsstrijd aan. Ze racet haar naar de operatiekamer en opereert direct.



53 Jaar later belt mevrouw Van der Toren aan bij het huis van Gezina van der Wal. ,,Ik ben die vrouw zo dankbaar”, zegt ze met een bosje bloemen in haar hand. ,,Zonder haar was zowel mijn dochter als ik er niet geweest. Als ze rustig haar boodschappen had gedaan en twee uur later was gekomen, zoals was afgesproken, was ik doodgebloed.”



Die dochter, Desiree Gezina Deden (53), kwam een paar weken geleden terug van skivakantie en bladerde door de kranten die op haar deurmat lagen. Toen ze de foto en het artikel over haar naamgenoot las, wist ze: dit is de vrouw naar wie ik ben vernoemd. Ze belde haar moeder op en die belde op haar beurt de krant om te vragen of ze haar alsjeblieft in contact konden brengen met deze arts, zodat ze haar kon bedanken voor het te laat is.