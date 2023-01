Moeder vermiste J.J. op zoek naar zoon, die afgelopen zomer verdween tijdens psychose

Zijn moeder zegt radeloos te zijn. Na acht maanden vermist te zijn, is er geen enkele aanwijzing waar hij zou kunnen verblijven. Jakob Johan de Bruin - noemt zichzelf J.J. - stond onder behandeling bij Fivoor, een psychiatrische instelling. In juni vertrok hij in psychotische toestand zonder zijn telefoon en pinpas mee te nemen. Ook zware medicatie die hij nodig heeft, werd niet meegenomen.

Meerkoetlaan

De 1.70 meter lange man is voor het laatst gezien op de Meerkoetlaan in Delft. Onbekend is in welke richting hij is vertrokken. Hij is te herkennen aan zijn manier van lopen. Hij loopt meestal met een gebogen hoofd naar beneden. Hij draagt vaak een petje of een bandana.