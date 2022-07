Mogelijk schietincident aan César Franckstraat, verdachte aangehouden

Column Last van eikenpro­ces­sie­rups? Dennenpro­ces­sie­rups is nog ellendiger en heeft nóg meer haren

In juli gaat het land gebukt onder de eikenprocessierupsjeukpiek. Mooi woord voor Scrabble. Drie keer woordwaarde en al je letters kwijt. Tot voor kort was deze horrorrups iets voor de buitengebieden. Brabant, de Achterhoek. Maar nu steekt-ie zijn kop op in de Randstad. Tsja, dan wordt het ineens een probleem.

