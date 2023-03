Mogelijke schietpartij blijkt baksteen door de ruit

Hoe is het nu met? Paula Udondek is nu gezellige solist: ‘Om elkaar niet te gaan haten moet je elkaar dan loslaten’

Ooit ging er bijna geen dag voorbij of Paula Udondek was op televisie te zien. Alleen al met het programma Get the Picture kwam ze als presentatrice 1215 afleveringen de Nederlandse huiskamers binnen. Na die ruime ervaring dacht ze onlangs in de kennisquiz De Slimste Mens ook hoge ogen te gaan gooien. Niet dus...