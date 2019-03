Molens en musea kunnen niet zonder provincie

,,Sinds jaar en dag neemt de gang naar de stembus af”, zegt Marielle Hendriks hoofdschuddend. ,,Mensen zien door de bomen het bos niet meer of zijn teleurgesteld in het politieke klimaat. Maar zijn we nog wel een democratie, als je niet stemt?”



Stemmen voor waterschappen of Provinciale Staten spreekt bij veel kiezers niet echt tot de verbeelding, terwijl de provincie volgens Hendriks dichterbij is dan je denkt. ,,Waterhuishouding, energietransitie, mobiliteit, dat gaat ons allemaal aan. Bovendien steunt de provincie onze cultuur en ons erfgoed.”



Samen met Kunstgebouw, Popunie, Probiblio, Jeugdtheaterhuis en Stichting Educatieve Orkest Projecten (SEOP), houdt het Erfgoedhuis morgen het Zuid-Hollands Cultuurdebat. Kandidaat-Statenleden, bewoners, instellingen en experts gaan in gesprek over maatschappelijke kansen en (politieke) ambities voor cultuur en erfgoed in Zuid-Holland. ,,Politici krijgen de kans hun verhaal te vertellen.”