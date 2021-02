Mollentelweekend nog niet afgelast, organisatie roept mensen op om mee te doen

De natuurclub roept mensen in het gebied van Delfland op om massaal molshopen te gaan tellen: in Delft, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Rijswijk, Ypenburg-Leidschenveen, Lansingerland en Westland. De ‘mollentellers’ wordt verzocht het aantal molshopen door te geven via de site waarneming.nl of te e-mailen naar natuurlijkdelfland@knnv.nl.

,,Het zou ook mooi zijn als we eerdere ervaringen en foto’s van mollen ontvangen. Er is een informatiebrief beschikbaar over de mol, want dit dier heeft zijn eigen rol in de natuur”, stelt Natuurlijk Delfland-voorzitter Geert van Poelgeest.

Onder de grond

Volgens hem is nog ‘te weinig bekend over het voorkomen van mollen, vooral in park en stad’. ,,Help mee om daar verandering in te brengen! Het gaat om het melden van de molshopen, een levende mol zie je maar zelden. Mollen leven in gangen onder de grond. Bij het graven van nieuwe gangen ontstaan molshopen. Een aantal hopen bij elkaar in één veldje of berm zijn vaak het werk van één mol.”

Het is nog niet bekend of het ‘mollentelweekend’ eventueel wordt verschoven vanwege het weer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.