Monkey Town Delft gaat op 23 december open

Volwassenen

De bedoeling is dat niet alleen kinderen hun ei kwijt kunnen aan de Rijksstraatweg. Naast het kinderspeelparadijs, kunnen volwassenen er fitnessen en zit er een restaurant met een all-you-can-eat buffet in het pand. ,,Wij denken dat er in de regio behoefte is aan een indoorspeeltuin die dagelijks geopend is met goede faciliteiten voor kinderen en ouders”, zegt mede-eigenaar Lesley Pijpaert.