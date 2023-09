Mooi gebaar! Buurtgenoten verrassen gesloten Slagerij Verbree met een spandoek

Harna­schpol­der is inderdaad de beoogde plek voor vestiging van grootscha­lig centrum voor vluchtelin­gen

De Harnaschpolder in Den Hoorn is inderdaad de beoogde plek voor de vestiging van een grootschalig centrum voor vluchtelingen. Dat heeft burgemeester Bram van Hemmen bevestigd in een brief die dinsdagavond laat naar de gemeenteraad is gestuurd. Tussen de distributiecentra op het bedrijventerrein moeten 225 vluchtelingen de komende vijf jaar een plekje krijgen. Van hen zijn er 125 alleenstaand, waarvan een deel minderjarig.