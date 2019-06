Mooie herinneringen aan sloot achter Dorpsstraat: ‘Heerlijk sleeën’

Was die sloot vroeger dé plek?

,,Ja, op die sloot hielden we in de winter wedstrijdjes op een zelfgemaakte slee met schaatsen eronder. Afzetten op het ijs deed je met stokken met spijkers erin. Eén keer zag ik een wak over het hoofd en ben ik er zo in gedonderd.”



Dat heeft u overduidelijk overleefd.

,,Dat slootje was niet zo diep. Trouwens, vroeger kon je de Geerweg vanaf daar nog zien. Op de tussenliggende weilanden, waar nu een woonwijk ligt, voetbalden we op klompen. Dan waren de boeren nooit zo blij.”



Door de kluiten gras die weg werden getrapt?

,,Ook dat, en er liep vee. De woonwijk werd ongeveer in 1980 gebouwd. Ik ben altijd in Nootdorp gebleven en heb een hoop zien veranderen. In het dorp ben ik een leven lang bakker geweest.”



Nog steeds?

,,Op de leeftijd van 59 mocht ik stoppen en dat heb ik ook gedaan, omdat ik van die leuke hobby's had. Alle krantenartikelen over Nootdorp die ik interessant vind, plak ik in. Inmiddels heb ik 54 plakboeken vol en houd ze nog steeds bij.”



Wat doet u nog meer?

,,Ik schilder met olieverf. Dat lukt aardig. Daarnaast maak ik aan de hand van oude foto's pentekeningen van Nootdorp, die zijn gebundeld in een boek. Dat is zulk precies werk, dat maak je niet net als een aquarel langs de weg.”



Zelfs niet in de Dorpsstraat?

,,Nee. Ik heb wel eens langs de weg zitten schilderen, maar op deze leeftijd kom ik uit zo'n stoeltje amper overeind. Trouwens, vroeger was de kermis in de Dorpsstraat: met de luchtschommel, de schiettent en de oliebollenkraam.”



Niks botsauto's.

,,Die had je toen nog niet. Het leven verandert, maar dat hoort erbij. En als ik terug verlang naar vroeger dan duik ik dankzij mijn tekeningen en foto's zo weer terug in de tijd.”



