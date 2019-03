Moordenaar Koetsiertje eist opnieuw definitieve vrijlating bij rechtbank

Om voor gratie in aanmerking te komen moet het ministerie van Veiligheid en Justitie voor Cevdet Y. een zogeheten positieve voordracht doen. Y., bijgenaamd Ted de Turk, is al geregeld met verlof, maar eist nu definitieve vrijlating.



In december vorig jaar stond Y. al bij de rechter om dit af te dwingen. Toen bepaalde de rechtbank dat er binnen twee maanden een nieuw advies van het ministerie moest komen. Dat is een negatief advies geworden. Y. eist dat dit omgezet wordt in een positief advies. Het gerechtshof in Den Haag had eerder namelijk al aan de minister geadviseerd om Y. wel gratie te verlenen.