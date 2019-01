Morris B. ontkent beschieten coffeeshop Delft

UpdateMorris B. ontkent drie kogels door de ruit van coffeeshop The Game in Delft te hebben geschoten op 16 september. De 26-jarige verdachte wordt onder meer verdacht van poging tot moord of doodslag op de eigenaar van de coffeeshop aan de Breestraat, bedreiging en vuurwapenbezit.

B. ontkende tegen de rechter dat hij op die vroege zondagochtend in september twee keer heeft geprobeerd te schieten en later echt schoot. ,,Ik heb nooit een wapen in mijn handen gehad, ik heb nooit voor die coffeeshop gestaan, zo los ik mijn problemen niet op.’'

De advocaat van de verdachte hield vandaag een pleidooi voor vrijlating van zijn cliënt. ,,Morris heeft met ‘pijn en moeite een woning veroverd’. Die raakt hij kwijt als hij vast blijft zitten’’, aldus de strafpleiter in de rechtszaal.

De verdachte vertelde de rechters dat hij verrast werd toen gewapende agenten hem arresteerden, later in september. Hij werd aangehouden op de eerste werkdag van zijn nieuwe baan bij postNL. ,,Daar schrok ik wel van. Ik was mijn leven aan het beteren sinds ik in 2017 uit de gevangenis kwam’’, lichtte B. toe.

Biometrisch onderzoek

Het verzoek van zijn advocaat om de beelden van de schietpartij biometrisch te laten onderzoeken werd wel ingewilligd door de rechters. Daarmee kan worden vastgesteld of het echt B. is die op de bewakingsbeelden is te zien.

De schutter had het die zondagochtend gemunt op coffeeshop The Game én coffeeshop The Future. ‘s Ochtends vroeg kampte de schutter met een haperend wapen. Toen hij bij The Game aankwam, rond 06.00 uur, reageerde het wapen niet. Om 08.30 uur lukte het hem wel. Toen er in de ruit twee kogelgaten zaten, rende de schutter weg richting de Koornmarkt.

De zaak wordt op 4 april verder behandeld.