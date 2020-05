Muriël (24) verloor haar opa in coronatijd: ‘Afscheid nemen moet geen trauma worden voor naasten’

Met zwikken bij bakkie pleuâh verloor ik het geld dat ik nog moest verdienen

15 mei Je weet dat ik een liefhebber ben van zwarte koffie. Als we stoppen tijdens onze slenteringen, zoals jij de wandelingen door de stad noemt, mag je voor mij koffie en voor jezelf chocomel bestellen. Dat kan in bodega De Posthoorn zijn, of Koffiehuis De Laak. Door het coronavirus moeten we die omzwervingen voorlopig uitstellen. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet; als ik iets beloof, dan kom ik dat na.