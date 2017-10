'Museum Prinsenhof moet één zijn met Delft en andersom'

Update Ondanks herfstvakantie meerdere ongelukken en lange files

18:10 Dat het herfstvakantie is, betekent niet dat automobilisten ontkomen aan de dagelijkse files. Ook in de regio Haaglanden is het raak. Eerder vandaag stonden er na drie verschillende ongelukken al lange files op de A4 en de A13. Rond 17.30 uur stond er op de A4 nog steeds een file van bijna twintig kilometer lang.