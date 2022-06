Muzikaal spektakel aan het water: ‘Live orkestmuziek leeft nog steeds!’

Zelf noemen ze het een ‘Night of the Proms’. Maar dan in Schipluiden. Drie jaar terug zijn daarvoor al de voorbereidingen begonnen. En over een week is het dan eindelijk zover. ,,Je wordt maar één keer 100 jaar, dus we hebben besloten deze mijlpaal groots te vieren”, vertelt Gijs Schotel, het hoofd van de organisatie en zelf ook muzikant.