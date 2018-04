Muzikale reünie voor ziekte MS

The Clarks op Koningsdag weer in Delft

12:48 The Clarks spelen voor het 20ste jaar op rij in Delft op Koningsdag. De Haagse band, gespecialiseerd in covers van nummers uit de jaren 60 en 70, speelt op het podium bij café De Oude Jan. Dit is de plek waar de groep al sinds 1999 optredens verzorgt.