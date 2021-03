Mysterie toch niet opgelost: ‘baanbrekend’ Delfts onderzoek naar quantumdeeltjes ingetrokken

VIDEO Superslim­me computer gemaakt in Delft moet verdere opwarming aarde tegengaan

22 februari Het Microsoft Quantum Lab is vandaag op de campus van TU Delft geopend door koning Willem-Alexander. In het lab wordt een super snelle quantumcomputer gebouwd die in staat is berekeningen te maken die niet mogelijk zijn met reguliere computers. Het apparaat heeft de potentie in de toekomst oplossingen te vinden voor problemen op het gebied van milieu, energie en gezondheid. Dat gaat dan om zaken zoals voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking en het tegengaan van verdere opwarming van de aarde.