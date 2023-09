Na bommen hopen winkeliers op betere aanpak van reljeugd: ‘Het is sinds explosie opeens verrassend stil’

Vrees voor sluiting Huisartsen­post Westland in avond, nacht en weekend: ‘Delft is voor zorg echt te ver weg’

Een alinea in een nieuwsbrief, verspreid onder Westlandse huisartsen, heeft tot veel onrust gezorgd in de gemeente. Hierin wordt gesuggereerd dat de huisartsenpost in Naaldwijk efficiënter gaat werken. Raadsleden vrezen dat dit een voorbode is van een mogelijke sluiting in de avond-, nacht- en weekenduren.