Na ruim een maand is vermiste Mona (79) nog steeds niet gevonden

Steden in de regio voeren lijst lichtver­vui­ling aan

28 oktober De regio is goed vertegenwoordigd in de top 5 van steden met de meeste lichtvervuiling van Nederland. Delft voert de lijst aan, Den Haag staat op plek 4 en Zoetermeer op vijf. Vier vragen over het fenomeen aan onderzoeker Mattheus Bleijenberg.