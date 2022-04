Na salarisrel maakt oud-informateur plaats voor nieuwe verkenner: ‘Bert doet het gratis’

Informa­teur Hans (74) stapt op omdat raad hem geen 13 euro per uur wil betalen: ‘Dit kwetst mij’

Hans de Jong (74) stapt per direct op als informateur in Pijnacker-Nootdorp. Tot zijn verbijstering heeft de gemeenteraad geen 13 euro per uur (iets meer dan minimumloon) voor zijn diensten over. Als informateur onderzocht de oud-wethouder mogelijke coalities. ‘Dit bericht heeft mij geschokt en het is een grove miskenning van mijn capaciteiten’.

