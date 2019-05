Na vier rode wijntjes durfde zangeres Charlie de Bruijn eindelijk de microfoon te pakken

Tot drie jaar terug wees niets er nog op dat Charlie de Bruijn naast ‘woordenaar’ Tim van den Eijk de stem van Rapaille zou worden. Zingen deed ze wel, maar altijd veilig vanachter het douchegordijn. Een microfoon? Eng!



,,Het is allemaal heel onverwacht begonnen. Ik kwam via David Lansen, een vriend die ik nog kende van mijn korfbaltijd, op een feestje terecht in de tuin van Tim. Daar speelden ze dus met Rapaille en iedereen die er zin in had mocht meedoen. Ze hadden al een paar keer aan mij gevraagd of ik wilde zingen, maar ik durfde niet. Uiteindelijk heb ik na vier rode wijntjes die microfoon gepakt en die heb ik eigenlijk nooit meer losgelaten. Ze zeiden zoiets van: ‘waarom heb je dit niet veel eerder gedaan?’ Maar ik wist helemaal niet dat ik het kon. Toen hun vaste zangeres Melatti ging studeren in het buitenland, hebben de jongens voor mijn deur in de Westerstraat een serenade gehouden. Of ik alsjeblieft hun nieuwe zangeres wilde worden. Is dat leuk of niet?”