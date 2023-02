Nachtje proefslapen in nieuwe hotel Van der Valk populair: bijna 12.000 aanmeldingen

Plaats Delict Vier jaar na grote brand ontploft er een bom in de Passage

Op 21 oktober 1994 klinkt er rond half drie ’s middags een harde klap in de Haagse Passage. In de rotonde van de winkelgalerij is een bom ontploft die in een prullenbak aan de pui was verstopt. De chaos en paniek zijn enorm. De politie is snel ter plaatse, maar kan niemand aanhouden. Zeven mensen raken lichtgewond bij de aanslag.

