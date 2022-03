Natuurorganisatie wil bijzondere muurplantjes beschermen bij verbouwing Gele Scheikunde

Verkiezingskoorts Campagne­soap in Delft gaat onvermin­derd voort: verkie­zings­bor­den uit tuinen gestolen

De ene dag krijg je van ondernemersplatform DOTbusiness een bos bloemen en de prijs voor beste raadslid, een paar dagen later krijg je een - om maar eens een oude typering van rapper Lange Frans uit de kast te halen - ‘bak diarree’ over je heen via een ingekochte advertentiepagina in een lokaal weekblad. Het overkwam Jolanda Gaal, lijsttrekker van Onafhankelijk Delft, de vierde partij op de kieslijst in Delft.

16 maart