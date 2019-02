Nauwelijks resten medicijnen in water

Pronkstuk­ken Prinsenhof nog even te bewonderen

12:50 Liefhebbers van bijzondere kunst kunnen nog tot en met zondag 3 maart terecht in Museum Prinsenhof Delft voor het portret van Louise Juliana uit het Siegerland Museum. Het schilderij gaat daarna terug naar het museum in het Duitse Siegen. Het portret is een van de topstukken van de tentoonstelling ‘Willem van Oranje is hier!’, die 3 maart de laatste dag beleeft.