Nederlanders vangen buitenlandse studenten op: 'Dit is m'n familie ver van thuis'

Als je op het toilet zit loopt er een lauwwarm waterstraaltje tussen je billen door. De muren zijn blauw en buiten staan waterfonteintjes. Alles draait hier om water. Dit is namelijk het enige echte Institute for Water Education in Delft. Studenten van overal ter wereld komen hierheen om specialist te worden op het gebied van water. De vers opgedane kennis nemen ze mee naar hun thuisland - meestal in Zuid-Amerika, Afrika of Azië.



Els Wallenburg en Joost Scholtsz praten Engels - hier de voertaal - met een hete aardappel in de mond. Het oerhollandse koppel van middelbare leeftijd lijkt hier op het eerste zicht niet helemaal op z'n plaats, maar wordt gegroet door elke voorbijganger. Zij zijn namelijk het gezicht van Meet The Dutch, een organisatie die net dit tafereel als doel heeft; echte Nederlanders met internationale studenten verbinden.



'Echte Nederlanders' is natuurlijk een brede term. Het unieke aan Meet The Dutch is dat die 'echte Nederlanders' geen studenten zijn, maar oudere mensen en gezinnen. ,,Vroeger hadden we veel jonge gezinnen als vrijwilliger, veel daarvan zijn nog steeds 'Dutch friends'. Tegenwoordig zijn jonge koppels echter te druk met werk en het afbetalen van hun hypotheek, waardoor we vooral met ouderen en gepensioneerden werken - die hebben tijd om handen en kunnen gezelschap altijd appreciëren.''