‘Nerd Event’ in winkelcentrum De Hoven waar de nieuwste spellen zijn te spelen

Gedane zaken Hee, waar is de indiaan nou?

Passanten in de Molenstraat merken sinds kort dat ze iets missen. Het grote albasten beeld van de indiaan op de stoep is verdwenen, terwijl het er 28 jaar in de wind en regen had gestaan. Het betekent het einde van een bijzondere shop in het Hofkwartier.

24 januari