Nick viel in een jaar tijd 19 kilo af door afval te prikken: ‘Niet normaal, hoeveel rommel er ligt’

April Darby (31) wilde alle energie in zangcarriè­re steken: ‘Maar toen kwam deze hoofdrol voorbij...’

Eigenlijk had ze met zichzelf afgesproken om voorlopig geen musicalrollen meer te spelen. En om alle energie te steken in haar carrière als popzangeres. ,,Daar lag altijd mijn droom’’, is April Darby eerlijk. ,,Maar ja, toen kwam dus de kans op een hoofdrol in AIDA voorbij…’’