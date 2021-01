Nico (80) werd door vijftien zwaarbewapende agenten onder schot gehouden: ‘Het was gewoon een grap’

Delft staat op scherp rond de avondklok: ‘Tuig dat stevig moet worden aangepakt’

26 januari Burgemeester Marja van Bijsterveldt, politie en handhavers houden de al dagen durende rellen tijdens de avondklok in Den Haag en andere steden nauwlettend in de gaten. In Delft is het vanaf zaterdagavond tot nu rustig gebleven. De handhaving van de avondklok gebeurt voorlopig door de politie, zo laat Van Bijsterveldt in een brief aan de gemeenteraad weten.