Niek Wagenaar wint publieksprijs van Delft Fringe Festival

Delft Fringe Festival geldt als een van de belangrijkste en grootste podiumkunstenfestivals voor jonge makers in Nederland. Het is geïnspireerd op het gelijknamige festival in het Schotse Edinburgh dat jaarlijks duizenden bezoekers van heel de wereld trekt. In Delft waren van 2 tot en met 12 juni voorstellingen van 43 makers te zien op een recordaantal van 26 festivallocaties. Van 22 makers ging nieuw werk in première.